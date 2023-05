Napoli empata com a Udinese e é campeão italiano após 33 anos

A espera acabou: o Napoli voltou a ser campeão italiano após 33 anos, numa campanha histórica. O time empatou em 1 a 1 com a Udinese fora de casa, nesta quinta-feira (4), e soltou o grito adiado na última rodada.

O gol do título foi marcado pelo atacante nigeriano Victor Osimhen, que balançou as redes 21 vezes nesta temporada e é o artilheiro do campeonato. Ele aproveitou rebote após chute de outro destaque da campanha napolitana, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

O grito de campeão saiu com cinco rodadas de antecedência, já que o Napoli alcançou 80 pontos e não pode mais ser alcançado pela Lazio (segunda, com 64 pontos) e Juventus (terceira, com 63).

Veja a campanha do Napoli campeão:

33 jogos

25 vitórias

5 empates

3 derrotas

69 gols marcados

23 gols sofridos

Torcida invade o campo

Após o apito final, a torcida do Napoli presente a Udine invadiu o campo e cercou jogadores e o treinador Luciano Spaletti. O meia Zielinski foi flagrado pela transmissão sem short, apenas de camisa e cueca.

Como a partida foi fora de casa, o Napoli abriu o Estádio Diego Maradona, em Nápoles, para a torcida assistir pelos telões.

(Mais informações em instantes)