Mario Giménez Noguera apontado como o chefe do narcotráfico foi preso na quarta-feira (8) em San Pedro. Ele se encontrava foragido há oito anos. Ele estava acompanhado do capataz de fazenda Faustino Martínez. A operação comandada pelo promotor Marcelo Pecci sendo realizada pela SENAD em 8 de janeiro de 2013 quando na ocasião foram presos membros de uma família de Pedro Juan Caballero que estava envolvida no tráfico internacional de drogas. Na ocasião, foi capturado Genaro Giménez, filho de Mario Giménez.

Na época uma aeronave foi apreendida assim como 311 Kg de cocaína prontas para serem transportadas para o exterior. Nesta ocasião Mario Giménez conseguiu escapar na companhia de outras pessoas.

A SENAD informou que toda a quadrilha que vinha atuando na fronteira foi desarticulada. Um mandado de prisão foi expedido contra o líder criminoso. Os dois serão transferidos para Assunção para serem processados.