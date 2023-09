Nas Moreninhas, Detran e parceiros realizam mil atendimentos em projeto de educação no trânsito

Cerca de mil atendimentos foram realizados na primeira edição do Projeto “Em duas rodas, eu escolho segurança”, promovido pelo Governo do Estado por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e apoio de mais de 30 parceiros. A ação realizada no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, neste sábado (15), abriu a Semana Nacional do Trânsito que acontece oficialmente em todo Brasil de 18 a 25 de setembro.

“A Semana Nacional do Trânsito começa na segunda-feira (18) e nós aproveitamos para adiantar a abertura no Estado com esse evento que é o piloto de uma série de ações que queremos levar para as sete regiões de Campo Grande, de modo a conscientizar ciclistas e motociclistas sobre a necessidade de respeitar as regras de trânsito e andar com segurança”, afirmou a coordenadora do evento e chefe da Divisão de Educação do Detran-MS, Glaucimara Hova.

Diversas atividades relacionadas ao trânsito e também serviços, estiveram à disposição da população. Aferição de pressão, teste de glicemia, orientação de primeiros socorros, condução segura de bicicletas, além de cursos como o pilotagem segura, ministrado pelo Corpo de Bombeiros, e atendimentos do Grupo Amor Vida.

As crianças puderam vivenciar experiências com o circuito educativo montado pelo Detran-MS com atividades de dados no tabuleiro e amarelinha. Também ficaram disponíveis no local, brinquedos infláveis da Fundesporte.

Entre as experiências práticas ofertadas aos adultos, o óculos simulador de embriaguez visa conscientizar sobre o impacto do álcool no comportamento das pessoas. O delegado titular da 4ª Delegacia de Polícia, Christian Duarte de Mollinedo, que estava presente como parceiro do evento, fez a experiência.

“Muito interessante porque mostra que o motorista embriagado fica totalmente fora da realidade, perde a noção de espaço e está totalmente alterado, acreditando que o objeto está próximo, quando está distante Além de estar praticando um crime que pode levá-lo a prisão. O que é pior colocar em risco a própria vida ou a vida de terceiros”.

A equipe de moto socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, ministrou o curso de pilotagem segura. “É uma oportunidade para o motociclista habilitado treinar, conhecer a moto que tem, tirando alguns vícios, trazendo uma forma de pilotar com mais conforto e segurança. Ele realizou esse treinamento em local seguro, com instrutores e nós que atendemos esse público diariamente, podemos repassar a experiência que temos”, disse o sargento Salina, do Corpo de Bombeiros.

“É um evento de suma importância que todos deveriam participar, é fundamental se atualizar e precisamos sempre nos reciclar no trânsito, mesmo com todo esse tempo de condução, sempre tem algo novo a aprender ou que esquecemos na correria do dia a dia”, disse o motociclista Sidnei Pires Rodrigues que trabalha com resgate de pessoas, e há 27 anos conduz moto para lazer e a trabalho.

A ação do Detran levou os serviços mais próximmos dos cidadãos. “Vamos até o condutor que mora na periferia oferecendo serviços, cursos e atividades. Fazendo jus ao nosso slogan ‘Detran-MS, mais perto e mais eficiente’”, disse o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

Parceiros

A ação Em Duas Rodas eu Escolho a Segurança do Detran-MS, só foi possível, graças ao apoio de parceiros que disponibilizaram serviços, cursos e prêmios como cinco geladeiras e um processo de primeira habilitação na categoria A ou B. São eles: GGIT, PMMS, CBMMS, Cetran, UEMS, CCR VIAS, Fundesporte, Sesau, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Sest/Senat, Grupo Pereira, Royal Enfield, Avante e Energisa.

Também participaram: Honda, Centro de Formação de Condutores Direção Certa, Elétrica Zimeca, Conselho Gestor de Segurança das Moreninhas, Associação da Cidade Morena, Associação de Moradores da Moreninha 1 e 2 e Nova Conquista 1 e 2, Associação de Moradores da Moreninha 3 e 4, Associação de Moradores do Jardim Santa Felicidade, Clube de Mães das Moreninhas, Confraria e Associação de Artesão das Moreninhas, Bike Anjo, Bici nos Planos, Betão Móveis, Nayara Cantuário Advogados.

Rodrigo Maia e Mireli Obando, Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued