No primeiro dia da segunda etapa da Operação Integrada “Fim de Festa”, iniciada nesta quinta-feira (24), agentes e fiscais da Agência Municipal de Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana, Procon Campo Grande, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e Vigilância Sanitária, percorreram as sete regiões da cidade pra coibir festas clandestinas e o descumprimento do decreto para conter a pandemia de Covid-19 e fiscalizaram mais de 200 estabelecimentos comerciais.

Foram 228 estabelecimentos comerciais fiscalizados e apenas um autuado por estar em funcionamento após o horário permitido. A GCM recebeu 26 denúncias quanto ao descumprimento das medidas de controle e restrição e abordou 74 pessoas durante o horário de vigência do toque de recolher (21h às 5h).

As fiscalizações devem ser intensificadas até domingo, dia 27 de julho, e mais de 80 servidores dos órgãos municipais estarão mobilizados. A operação conta com o apoio da Polícia Militar (PM).

1ª etapa

No último fim de semana, em quatro dias de força-tarefa, os agentes visitaram 1.166 estabelecimentos comerciais, notificando e interditando 20 estabelecimentos por descumprirem o horário do toque de recolher.

A operação encerrou cinco festas irregulares, realizadas sem autorização em salões ou espaços de locação. Outras 68 ocorrências aconteceram em residências com aglomerações ou festas. Foram 1.182 abordagens e 12 prisões.

Os fiscais se dividem em grupos e contaram com drones para auxiliar nos trabalhos. Equipes da Agetran realizam blitz especificamente para combater a combinação álcool e direção, que causa acidente e contribui para superlotação de leitos