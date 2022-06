O programa Artemis, de colonização e exploração da Lua anda de vento em polpa. Essa semana a NASA revelou mais detalhes do programa revelenado ao público os novos trajes espaciais que serão utilizados pela tripulação do Programa Internacional Artemis. A revelação foi um alívio para os expectadores, já que as empresas escolhidas para desenvolver o novo traje espacial, a Axiom Space e a Collins Aerospace, fizeram muito suspense e não revelaram nenhum detalhe ao público.

Para acabar com o suspense, a Collins divulgou essa seman algumas imagens em um comunicado à imprensa, com algumas pessoas vestindo o novo traje e algumas ilustrações de astronautas com o traje na superfície da Lua. A nova roupa se parece bem mais compacta que os modelos anteriores da NASAe segundo a empresa é de última geração, mais leve e mais adaptável que modelos anteriores.

Além de ser usado para diversas atividades, incluindo as atividades extraveiculares realizadas no exterior da Estação Espacial Internacional (ISS), o novo traje espacial conseguirá vestir vários tipos de corpos, atendendo a multiplicidade que compõe o projeto, que pretende incluir mulheres e pessoas das mais diversas nacionalidades. O Projeto Artemis funcionará como uma base para que qualquer pessoa fique para pegar algum transporte espacial rumo a Marte.