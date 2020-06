A Caixa Econômica Federal liberou hoje (5) os saques e transferências da segunda parcela do Auxílio Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em junho. Liberações que começaram no sábado e estão seguindo um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até a data de liberação os recursos depositados nas poupanças poder ser usados apenas no pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Contudo os trabalhadores que receberam a primeira parcela do benefício em outra conta os recursos depositados na poupança digital serão transferidos automaticamente na data da liberação dos saques e transferências. Esses beneficiários terão então que se dirigir até os bancos que possuem conta aberta e queiram sacar o dinheiro.