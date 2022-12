O final de semana das comemorações natalinas será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. Até sábado (24) de manhã o tempo fica firme, depois disso, haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas de verão.

Para esta sexta-feira (23) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro) indica tempo firme com sol forte e temperaturas acima de 35°C especialmente nas regiões sudoeste, pantaneira e norte.

No sábado o tempo fica firme em grande parte do Estado, porém a partir da tarde, existe a chance de chuvas de intensidade moderada a pontualmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente para as regiões sudoeste, pantaneira e sul-fronteira.

A partir do domingo (25) de Natal, as chuvas atingem praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com destaque no centro-norte, sul, sudoeste e oeste. O Cemtec estima chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O Cemtec explica que essas instabilidades que devem permanecer no Estado pelo menos até terça-feira (27) ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado à aproximação de uma frente fria e aquecimento diurno. Essas nuvens de chuva também são provocadas pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

O ar seguirá abafado ao longo do fim de semana. São previstas temperaturas de até 33°C para a região sul, e máximas de até 36 para a parte norte do Estado. Em Campo Grande as temperaturas variam entre 22°C a 33°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam de nordeste/leste, com rajadas de vento que, pontualmente, podem atingir valores acima de 60 km/h.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira.