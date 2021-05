Três pessoas morreram e 27 ficaram feridas nesse domingo (2), quando um barco, que aparentemente transportava migrantes clandestinos, naufragou na costa da Califórnia, informaram as autoridades. Os 27 sobreviventes foram hospitalizados, disseram os bombeiros de San Diego.

“Era um barco de contrabandistas”, suspeito de transporte ilegal de migrantes para os Estados Unidos, afirmou um porta-voz da polícia de fronteira norte-americana. Um homem suspeito de ser o piloto do barco foi interrogado, acrescentou Jeffrey Stephenson.

“Os contrabandistas não se preocupam com as pessoas que exploram. Tudo o que lhes interessa é o lucro. O equipamento de segurança era inadequado e, obviamente, o barco estava superlotado”, disse.

A embarcação, com 12 metros de comprimento, naufragou na costa de San Diego, levando os ocupantes a saltar para a água, de acordo com vídeos de testemunhas. Os Estados Unidos enfrentam um pico nas travessias ilegais na fronteira com o México. Em março, as autoridades norte-americanas detiveram 172 mil pessoas, número que não era registrado há 15 anos.