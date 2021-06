Naviraí (MS), 21 de junho – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de sábado (19), uma adolescente de 15 anos de idade, que seguia em um ônibus de passageiro com 28,3 quilos de maconha distribuídos em 31 volumes prensados.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na rodovia MS-141, área rural do município de Naviraí.

Os militares abordaram um ônibus de passageiro que seguia de Naviraí para Campo Grande (MS). O entorpecente estava em malas no compartimento de bagagens. A adolescente, que apresentou um documento de identificação falso e em nome de outra pessoa, disse que pegou as malas em um posto de combustível no Paraguai e que teria como destino final, a cidade de Três Lagoas (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Naviraí, onde a adolescente permaneceu à disposição da Polícia Judiciária e do Conselho Tutelar local.