O deputado estadual Neno Razuk (PL) participou de agenda juntamente com o ex-secretário Eduardo Riedel (PSDB) e a ex-ministra e deputada federal Tereza Cristina na região de Naviraí. O vice-prefeito de Naviraí também participou do encontro onde foram apresentadas demandas da população local, além de um “bate papo” sobre o cenário atual em Mato Grosso do Sul.

“Podemos chegar nos locais hoje e apresentar resultados de um trabalho que fortaleceu o municipalismo em nosso Estado e que fez com que todos os municípios se desenvolvessem em todas as regiões”, destacou Neno Razuk que também apresentou as proposições feitas pelo município de Naviraí.

O parlamentar ainda destacou a importância que Naviraí tem na região. “Aqui é o nosso ‘corredor do Mercosul’, cidade com o traçado urbano mais elogiado do Mato Grosso do Sul e que muito nos honra em estar aqui, mais uma vez. Sempre somos bem recebidos e acolhidos por nossa gente. E para fortalecer o municipalismo, nosso mandato também participa do progresso e desenvolvimento de Naviraí. Já enviamos mais de R $130 mil em emendas parlamentares fundo a fundo para o município com investimentos na área social sendo emenda de R $50 mil para compra de equipamentos para a Patrulha Mirim, emendas para investimentos em saúde da população”, pontuou.

“Apresentamos resultados especialmente em infraestrutura onde sempre contamos com o apoio de primeira hora do Riedel, que quando esteve à frente da pasta sempre nos atendeu com respostas positivas e muito trabalho para a população naviraiense. São pedidos da população como academia ao ar livre, obras de acostamento na MS-141 que é uma importante via até Angélica, e as demandas que são apresentadas toda semana e que em trabalho conjunto com Governo do Estado viabilizamos e tornamos realidade”, enumerou.

O vice-prefeito Márcio Araguaia agradeceu o trabalho desenvolvido que segundo ele “acontece desde o primeiro dia de mandato, isso mostra que nossa Capital do Cone-sul está bem representada e continuará sendo bem cuidada por todos nós, em especial pelo povo”, afirmou.