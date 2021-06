A prefeita Rhaiza Matos, o comandante do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militar Indepedente de Naviraí Major Kleber Barbosa Arantes e o gerente Fernando Ortega (Geral Executivo) receberam, na tarde desta segunda-feira (14-06), uma viatura para resgate 0km. A entrega das chaves foi feita pelo governador Reinaldo Azambuja, em solenidade na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros de MS.

Dez municípios do interior de MS foram contemplados cada um com com uma viatura para a sua unidade do Corpo de Bombeiros. A conquista da viatura modelo Mercedes Benz para Naviraí contou com a imprescindível intervenção da prefeita Rhaiza Matos que reivindicou o veículo junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e diretamente ao governador Reinaldo Azambuja.

“Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja por atender nossa solicitação. Esta ambulância é de extrema importância para as ações de socorro de vítimas de acidentes de trânsito, Covid, enfim, em situação pré-hospitalar que os “homens do fogo” fazem diariamente”, agradeceu a prefeita de Naviraí.

Naviraí estava há 8 anos sem ganhar nenhuma viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros. O último veículo conquistado foi em 2.013. “É mais um importante benefício em prol da população de Naviraí e de outros municípios também contemplados. Foram investidos R$ 293 mil nesta unidade de resgate 137, com recursos de emendas de deputados federais e contrapartida do Governo do Estado. Estão de parabéns a prefeita Rhaiza Matos, o Major Kleber, enfim, todos os atores desta conquista”, pontuou o gerente Fernando Ortega (Geral Executivo).