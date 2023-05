NBA: camaronês Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, é eleito MVP da temporada

O pivô camaronês Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, foi o eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada da NBA pela primeira vez, nesta terça-feira (2).

Embiid superou Nikola Jokic (Denver Nuggets), vencedor nos últimos dois anos, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, eleito em 2019 e 2020.

O camaronês de 2,13m recebeu 73 votos para a primeira posição de um júri formado por cem locutores e jornalistas. Assim, a NBA tem um MVP estrangeiro pelo quinto ano consecutivo.

Aos 29 anos, Embiid é ainda o segundo africano eleito na história da liga — o primeiro foi o nigeriano Hakeem Olajuwon, quando atuava pelo Houston Rockets na temporada 1993-94.

Que MOMENTO, Joel Embiid! 🤩 Confira a reação do craque ao ver que foi eleito o MVP pela primeira vez na carreira! ❤️ 🏆 📹 Via: @sixers pic.twitter.com/WpKp1tTNHu — NBA Brasil (@NBABrasil) May 2, 2023

Terceiro escolhido no draft em 2014, Embiid foi o cestinha da temporada regular da NBA pelo segundo ano consecutivo com média de 33,1 pontos por jogo, o recorde da carreira.

Embiid sofreu uma entorse do ligamento colateral lateral no joelho direito durante o terceiro jogo da série contra o Brooklyn Nets, forçando-o a perder a partida final da vitória do 76ers na série por 4 a 0, além da primeira vitória nas semifinais da Conferência Leste contra o Boston Celtics, nesta segunda-feira (1).

O troféu de MVP foi renomeado nesta temporada em homenagem a Michael Jordan, amplamente considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos.