NBA: quem leva a melhor entre LeBron James e Steph Curry? Veja números do duelo

O duelo entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers na semifinal da Conferência Oeste da NBA vai marcar o reencontro de duas das maiores estrelas do basquete na atualidade: Stephen Curry e LeBron James. Os jogadores, de 35 e 38 anos, respectivamente, já se enfrentaram quatro vezes nas finais da liga e, somados, têm oito títulos — quatro cada.

Três anos mais velho que Curry, LeBron viu o armador do Warriors chegar à liga como promessa. O primeiro duelo entre eles foi em 17 de novembro de 2009, quando o ala do Lakers estava na primeira passagem pelo Cleveland Cavaliers e era o atual MVP da liga.

Desde então, em números totais, são 43 embates, com 25 vitórias de Curry e 18 de LeBron — que atuou também pelo Miami Heat. A grande diferença está no comparativo nos playoffs, onde o armador do Warriors tem recorde positivo de 15 a 7 sobre o maior pontuador da NBA.

Até então, os números relativos a playoffs dizem respeito somente a finais. Curry venceu três dos quatro títulos na carreira sobre LeBron, enquanto James conquistou um dos também quatro anéis sobre o camisa 30 do Warriors.

Os confrontos foram entre 2015 e 2018, quando LeBron estava na segunda passagem pelo Cavs. Contando toda pós-temporada, LeBron tem um triunfo sobre Curry: no play-in de 2021, quando ele — já pelo Lakers — venceu o Warriors e seguiu para os playoffs.

Curry e LeBron já defenderam a seleção dos Estados Unidos, mas nunca atuaram juntos pela equipe estadunidense. Além disso, eles nasceram no mesmo hospital de Akron, Ohio, mas o armador do Warriors não cresceu na cidade, diferentemente de LeBron.

Playoffs

O Warriors chegou à semifinal do Oeste após bater o Sacramento Kings por 4 a 3 na primeira rodada. Nesse domingo (30), inclusive, Curry anotou 50 pontos no sétimo jogo da série, com vitória por 120 a 100.

Já o Lakers passou pelo Memphis Grizzlies na primeira rodada, ao vencer a série por 4 a 2. Denver Nuggets e Phoenix Suns são os outros semifinalistas do Oeste.

Já no Leste, as semifinais são compostas por New York Knicks, Miami Heat, Boston Celtics e Philadelphia 76ers.Warriors x Lakers.

A semifinal entre Warriors e Lakers começa às 23h (de Brasília) desta terça-feira (2), com mando do Golden State, em San Francisco. O time de Curry fez melhor campanha que a equipe de LeBron e, caso necessário um sétimo jogo, ele será realizado novamente nos domínios do Warriors.

As finais da NBA estão previstas para começar em 1º de junho. Elas irão até, no máximo, o dia 17 do mesmo mês — em caso de jogo 7 entre os dois finalistas e campeões de cada conferência.