Nesta terça-feira (04) o tempo fica instável em Mato Grosso do Sul. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e são esperadas pancadas de chuva pontualmente fortes com risco de trovoadas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, de hoje até quinta-feira (06) existe a probabilidade de chuvas com intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem variar entre 50-70 Km/h e eventual queda de granizo.

A propagação de cavados e aquecimento diurno irão contribuir para essas instabilidades. Além da formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai e do avanço de uma frente fria oceânica alinhada a convergência de umidade, segundo a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes. As temperaturas ficarão agradáveis ao longo de todo dia no Estado, com mínimas entre 21°C a 25°C, e máximas entre 25°C a 33°C.

Confira no mapa as condições estimadas pelo Cemtec para a Capital e alguns municípios do Estado.