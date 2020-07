A Saúde de MS está prestes a entrar num colapso. O HRMS neste final de semana esgotou sua capacidade diária quando a demanda de óbitos e corpos vítimas do COVID-19 já estão sendo guardados em contêiner frigorífico refrigerado. A assessoria do Hospital informou que o motivo é a falta de espaço nas câmaras mortuárias. Não há informação do numero de vítimas recolocadas nesses espaços. O contêiner utilizado segue os padrões sanitários exigidos em casos de infecção pelo novo coronavírus.