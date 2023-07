Nelsinho recebe convite de Bolsonaro, mas eleição adia planos

O senador Nelsinho Trad (PSD) foi convidado para se filiar ao Partido Liberal (PL). Segundo Nelsinho, o convite partiu do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta da proximidade que criaram durante os quatro anos de mandato.

“A gente tem uma amizade que foi cultivada durante o mandato. A gente mandou mais de R$ 2 bilhões pro Estado. Então, isso foi construído não foi da noite para o dia; foram quatro anos atuando junto, aprovando os projetos, ficando próximo dos ministros, nos credenciando com boas propostas, tendo contrapartida da parte dele. Isso criou laços”, justificou.

Indagado sobre a proposta, que parece ser boa, frente a popularidade de Bolsonaro em Mato Grosso do Sul, Nelsinho avaliou que muita gente gostaria de estar no lugar dele, mas confidenciou que adiou a ida frente a um compromisso que tem com o PSD.

“Primeiro agradeci o privilégio de ter este convite, mas eu disse que agora temos uma eleição municipal. Vamos aguardar o desfecho disso e deixar essa situação mais para frente, até porque a lei me permite isso”, declarou o senador, garantindo que até 2024 permanecerá no PSD.

O senador lembra que além da amizade, pesou para o convite e a boa relação a posição que tomou na última eleição. “Na eleição de presidente a gente optou por apoiar ele, foi público e ele reconhece isso. Agora, ele está tentando se reinventar, voltar e fortalecer os quadros de pessoas que possam agregar para esta volta e uma destas pessoas, pelo visto, que isso aconteceu mesmo, sou eu”, concluiu.

Caso vá para o PL ou cultive essa proximidade com Bolsonaro, Nelsinho Trad pode ser um dos senadores apoiados pelo ex-presidente no Estado, que assim como todo o País, elege dois senadores na eleição de 2026.

Foto: Divulgação/rede social

