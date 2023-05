Nelsinho Trad participa da inauguração da Feira do Produtor em Nova Alvorada do Sul

Senador reforçou a destinação de R$ 39 milhões para infraestrutura do município

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) participou da inauguração da Feira do Produtor, em Nova Alvorada do Sul, e reafirmou o seu compromisso com o município, confirmando a destinação de mais de R$ 39 milhões para infraestrutura da cidade por meio de financiamentos do Avançar Cidades e do Finisa. “Estou muito feliz de estar participando deste momento e deste projeto”, destacou o senador.

Há mais de 20 anos, os feirantes esperam pela realização desse sonho. As obras da feira foram lançadas em 2022 e custaram quase R$ 2,6 milhões. O prédio conta com 720,10 m² de área e vai permitir que agricultores familiares comercializem sua produção.

O novo espaço possui boxes, sala administrativa, banheiros, depósito de materiais de limpeza e cantina que possibilita ainda boa circulação e manifestações artísticas. “Agradeço o empenho do senador que conseguiu, no mês passado, R$ 500 mil e usamos para finalização das obras. Também vem nos ajudando, conseguiu emendas (R$ 2,6 milhões) para nossa saúde, para o nosso hospital. Muito obrigado, senador”, disse o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari.

De 2019 até o momento, o senador Nelsinho Trad conquistou R$ 3,2 milhões para Nova Alvorada do Sul, sendo R$ 2,6 milhões do Ministério da Saúde. O parlamentar já deixou empenhado e apresentado projetos na ordem de R$ 5 milhões e outros R$ 34 milhões do Avançar Cidades e do Finasa para infraestrutura de Nova Alvorada do Sul. “É gratificante ver uma obra concluída e, principalmente, porque fortalece a agricultura familiar do município e do Estado. Vamos continuar trabalhando pela conclusão de mais obras, o prefeito já me adiantou que vai terminar o novo camelódromo, trazer mais asfalto e novas escolas. Vamos juntos trabalhar por melhor qualidade de vida à população de Nova Alvorada do Sul”, disse o senador.