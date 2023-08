Nem mesmo a chuva afugenta participantes da Corrida do Facho

Nem mesmo os 2,4 milímetros de chuva da manhã deste sábado (26) foram suficientes para desanimar os participantes da Corrida do Facho, prova de revezamento disputada anualmente na data de aniversário de Campo Grande.

Disputada nas categorias e feminina e masculina, a prova delas tem um total de cinco voltas – ou cerca de 5 km -, enquanto eles correm aproximadamente 10 km, no dobro de voltas da categoria anterior, com o total geral de 80 atletas.

Por volta de 06h as equipes femininas já enchiam as ruas do centro, com largada saindo da av. 13 de maio, esquina com a Afonso pena e, exatos 21 minutos e 18 segundos depois, o primeiro time encerrava a prova, vitória essa conquistada pela equipe da Turma do Longo.

Uma hora depois (às 07h) era hora deles esticarem as canelas nos 10 quilômetros de prova. A equipe Associação Desportiva Atletas de Cristo [Adac A] foi quem conquistou a prova, passados 34 minutos e 51 segundos da largada.

Presidente da Adac, Celso Ferreira Arantes comenta que quase 100% do grupo integra o projeto esportivo da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

“A Associação é também um clube, que participa de jogos (como o sub-16 de atletismo que acontece no Ayrton Senna, onde tô com várias crianças lá). São federados ao clube, mas são do atletismo Funesp. Atendemos crianças a partir de quatro anos para cima, todos os públicos”, comenta.

Vale lembrar que, devido a pandemia, a Corrida do Facho teve as edições de 2020 e 21 canceladas, sendo que no ano passado – quando retomado o evento – a prova foi transferida para o dia 28 de agosto.

Sendo a mais antiga prova de Campo Grande, a corrida conta com participação de entidades militares e civis, trazendo premiação para as três primeiras colocações em ambas as categorias.

Enquanto as equipes masculinas recebem, nas três primeiras colocações, um troféu e 13 medalhas cada posição, as femininas ganham um troféu e outras oito medalhas cada um dos três primeiros lugares.

Corredores da Capital

Para a corrida do facho deste ano, a Adac A teve 36 corredores inscritos na categoria “masculina” (três quipes de 12 corredores cada), enquanto 14 mulheres formaram as outras duas equipes femininas (com sete atletas cada).

“É uma equipe que a gente vem trabalhando há muitos anos, para representar o município e o Estado em várias competições. A gente está nesse mundo, então é fazer o nosso melhor para representar Campo Grande e o MS da melhor forma possível”, diz.

Ele cita que a equipe possui também atletas confinados, em área de concentração, que já treinam inclusive para a Corrida do Pantanal, marcada para o dia 08 de outubro.

Na corrida do facho, a equipe feminina que venceu a prova de 2022, conseguiu apenas a segunda colocação na edição deste ano. Enquanto os times masculinos conquistaram a primeira colocação da categoria, e outras duas posições entre os sete primeiros.

“Isso aqui é maravilhoso, porque é uma prova que motiva muito. Um evento muito antigo e uma das maiores provas que temos no município. Ela é atrativa e o público presente é motivador. É uma alegria que não dá para descrever, porque é uma preparação para chegar aqui e vencer”, finaliza ele.

Assine o Correio do Estado