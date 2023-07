Nem metade do público elegível tomou a vacina contra a gripe

A vacina contra a influenza está com cobertura de imunização de cerca de 45% do público-alvo neste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do serviço de imunização, Campo Grande conta com pouco mais de 116 mil pessoas pertencentes aos públicos prioritários vacinadas contra a gripe, e a cobertura vacinal pode ficar pelo segundo ano próxima da metade da meta traçada pelo Ministério da Saúde.

Em sete meses, apesar de registrar uma cobertura vacinal acima da alcançada no ano passado, que foi de 43,40% do público-alvo, o número ainda é inferior ao total de 128.139 vacinas aplicadas em 2022.

A Sesau também informou que, entre o público-alvo da vacinação, os idosos com mais de 60 anos são os que mais compareceram às unidades neste ano. Foram 70,4 mil vacinados de um público estimado de 134 mil, uma cobertura de 52,28%. Porém, todos os demais públicos estão abaixo dos 50% de cobertura.

Segundo a secretaria, o público-alvo total que a campanha de vacinação deseja atingir em Campo Grande é de 295.281 pessoas, o mesmo quantitativo que foi traçado no ano passado.

Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SVS/Sesau), Veruska Lahdo, estar com a vacina em dia é fundamental para que as formas graves da doença sejam evitadas, sobretudo para as pessoas que pertencem aos grupos prioritários, como idosos e crianças.

“A vacina é a ferramenta de prevenção mais eficiente contra a gripe. Ao se vacinar, os riscos de internação e de óbito são menores, além de contribuir na redução da propagação da doença”, explica.

Lahdo vê como preocupante a taxa de vacinação contra a influenza estar tão abaixo da meta estabelecida para os municípios de Mato Grosso do Sul. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde para os grupos prioritários é de 90% de cobertura vacinal.

“A baixa procura da vacina da gripe tem nos preocupado como Secretaria Municipal de Saúde. Este ano tivemos um quadro significativo de circulação de vírus respiratórios em crianças. O vírus da influenza também é um vírus grave, que pode levar a óbito, principalmente a população mais idosa”, informa a superintendente.

O último ano em que a campanha de vacinação contra a influenza ultrapassou a meta de 50% do público-alvo vacinado foi em 2021, quando 197.293 vacinas foram aplicadas, atingindo 63,55%.

Conforme dados de 2021, a vacinação atingiu 50% do público-alvo, à época, com 170.559 aplicações, ou seja, a estimativa deste ano para que seja possível vacinar metade da população é de, pelo menos, mais 54.559 aplicações até dezembro.

Em série histórica de sete anos da cobertura vacinal da Capital, conforme dados da Sesau, o ano no qual o público-alvo chegou mais próximo dos 100% da meta foi 2018, quando 155.642 pessoas foram vacinadas, totalizando 95,48% do público-alvo.

Apesar da meta alta atingida, o total de pessoas imunizadas foi o menor registrado nos anos de 2018 até 2021. Durante a pandemia, em 2020, foram vacinadas 203.437 pessoas, resultando no período com maior número de aplicações do imunizante dos últimos sete anos em Campo Grande.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Sesau, está disponível todos os dias em mais de 70 Unidades Básicas e de Saúde da Família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e pelos distritos do município.

O imunizante protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da influenza A e da influenza B, sendo eficaz contra três formas diferentes de gripe.