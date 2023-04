Nematoides: por meio do Jornada Cultivar, fornecedores da Raízen recebem apoio para controle de praga de solo

Para reforçar a capacidade de resposta de seus parceiros fornecedores de cana-de-açúcar a uma doença que pode afetar a lavoura, a Raízen encerrou o ano-safra 2022-2023 desenvolvendo ações específicas para o controle de nematoides. Essa iniciativa, que envolveu 70 produtores de cana em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, percorreu mais de 11 mil quilômetros em propriedades rurais, com o objetivo de coletar amostras, realizar análises laboratoriais e compartilhar orientações.

Essas ações são parte do programa Jornada Cultivar, que oferece aos fornecedores da maior produtora brasileira de etanol um conjunto de soluções para ganhos de eficiência e produtividade. Uma das novidades introduzidas pela Raízen no Manejo Integrado de Pragas e de Nematoides (MIP) voltado para o controle de nematoides, no ano-safra 2022-2023, foi a utilização do veículo Van Comando Nematoide, da empresa FMC Agrícola, com uma equipe técnica que vai a campo para disseminar informações aos produtores de cana, realizando demonstrações e amostragens nas propriedades.

Nematoides são indivíduos microscópicos que podem atacar as raízes das plantas, extraindo nutrientes e injetando toxinas. Algumas espécies causam galhas, outras, lesões nas raízes, que vão impactar na produtividade e longevidade dos canaviais. Técnicas de manejo ajudam o produtor a minimizar os danos causados por nematoides. Para isso, o primeiro passo é saber como identificar a presença desse tipo de microrganismo, para que se possa utilizar as medidas de controle, somente nas áreas comprovadamente afetadas.

Com apoio adicional das empresas SC Agro e DMLab, que atuam na coleta de amostras de solo e análises laboratoriais, respectivamente, o programa Jornada Cultivar realizou entregas técnicas em lavouras de fornecedores de cana-de-açúcar da Raízen localizadas em Goiás (Jataí), Mato Grosso do Sul (Rio Brilhante) e São Paulo (Assis, Ipaussu, Piracicaba, Araraquara e Brotas).

O Gerente de Produto da FMC, Christian Menegatti, explica que “além da parceria na detecção dos nematoides e mapeamento das áreas atacadas por meio do Comando Nematoides, a FMC oferece para os produtores a solução para o manejo de nematoides — Quartzo, que é o nematicida da FMC usado nas mais diferentes situações do canavial, como plantio e soca o ano todo, além de poder ser utilizado juntamente com a operação de vinhaça localizada, promovendo ganho operacional para o produtor.”

“As informações dessas entregas técnicas são resultado de um proveitoso trabalho de orientação aos nossos parceiros fornecedores de cana. São informações importante para o manejo local, mas que também podem auxiliar o desenvolvimento de medidas de controle cada vez mais eficientes e bem adaptadas à realidade dos canaviais que fornecem boa parte da matéria-prima que processamos”, detalha Fernando Barbano, gerente corporativo de Negócios Agrícolas.