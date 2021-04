O Governo do Estado criou a Delegacia Especializada de Combate à Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro) – uma conquista do setor agropecuário, que há décadas reivindica mais segurança. E no mesmo escopo, o deputado estadual Neno Razuk (PTB) apresentou indicação solicitando que sejam feitos estudos técnicos criando o Programa Estadual de Amparo ao Pecuarista impactado pela estiagem prolongada.

A indicação foi enviada ao secretário Jaime Verruk titular da Semagro (Secretaria De Estado de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). “Apresentamos dados importantes sobre a importância do setor agropecuário na economia do estado, e também dados que mostram que aproximadamente a cada 3 ou 4 anos nota-se uma queda no índice pluviométrico, ou seja, chove bem menos e é registrado um período de estiagem relevante em nosso Estado”, explica o deputado apontando os dados fornecidos pelo CPTEC/INPE que também mostrou que os anos de 2019/2020 foram os mais danosos, no que diz respeito a estiagem.

O problema é tão gritante, que o Governo do Estado deve decretar, nos próximos dias, Emergência Ambiental no Estado devido ao baixo volume de chuvas nos últimos 30 dias e o indicativo de condições de seca em praticamente todos os municípios sul-mato-grossenses ao longo de 2021.

“Houve uma tendência de queda na pluviometria total resultando em índices abaixo da média em todas as regiões no Estado, e isso castiga o segmento, e temos que ressaltar sempre a importância da pecuária para a geração de renda”, lembrou.

Em defesa do programa, o parlamentar afirma que mesmo que os números sejam positivos, a criação do Programa Estadual de Amparo ao Pecuarista impactado pela estiagem prolongada poderá auxiliar os municípios na montagem de processos de reconhecimento da situação de emergência ou calamidade em virtude da seca.

“Nosso objetivo é garantir que os procedimentos sejam elaborados de acordo com as normas técnicas para que possam ser mais rapidamente homologados pela Defesa Civil, e com a celeridade em todo esse processo há tempo de se prevenir danos maiores. A proposta para diminuir o impacto da estiagem, inclui a capacitação dos pecuaristas para técnicas de reservatório de água, formação de micro açudes, entrega de kits de irrigação, perfuração de poços e instalação de caixas d’água, aquisição de caminhões-pipa e instalação de pontos de apoio equipados e preparados para auxiliar os produtores no combate aos incêndios, entre outras possibilidades. Nosso principal objetivo é continuar fortalecendo a pecuária sul-mato-grossense, que constitui uma das mais importantes atividades econômicas, englobando o auxílio aos pequenos pecuaristas e produtores de leite”, finaliza. Saiba mais em https://www.acritica.net