O deputado Neno Razuk (PTB) destinou R$ 60 mil em emendas parlamentares para AAGD – Dourados (Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados). Os recursos irão beneficiar pelo menos 246 crianças e adolescentes com TEA (Transtorno do Espectro Autista), sendo aplicados para o atendimento educacional com objetivo incentivar o desenvolvimento motor e físico dos alunos.

De acordo com as informações de Francisco Sobrinho, presidente da AAGD Francisco Sobrinho, o valor da emenda será para construção e implantação de um playground de madeira na nova sede da associação, visando estimular a saúde física e psicológica dos cadastrados. “Com a mudança para essa nova sede e a construção do playground, os profissionais terão recursos materiais nas atividades de desenvolvimento físico e motor das nossas crianças e adolescentes, além de incentivar a socialização no dia a dia”, destaca Francisco.

Cada vez mais empenhado em ajudar a causa, o deputado Neno acredita que o dinheiro será bem aplicado. “Nós vemos essas pessoas lutando diariamente para inclusão das crianças e adolescentes autistas. É uma causa social pela qual tenho lutado, essa emenda parlamentar é resultado de um projeto construído com a comunidade douradense para atender às crianças e adolescentes autistas com recursos materiais que são essenciais para o melhor desenvolvimento”.