O deputado estadual Neno Razuk (PL) participou na manhã de hoje de ato de lançamento da pré-candidatura a deputado federal do vereador Júnior Coringa de Campo Grande (MS). A reunião na manhã deste domingo (5) reuniu aproximadamente 400 pessoas na Capital. “Estamos unindo pessoas que querem o bem do Mato Grosso do Sul e que tem muito trabalho para mostrar. Falando sobre o que temos feito em nosso Estado, em especial nossa luta pela causa autista, das pessoas com deficiência e da agricultura família”, pontuou.

Neno convidou a todos para conhecer o trabalho dele, e agradeceu ao vereador pelo carinho. O pré-candidato a deputado federal aproveitou o momento para agradecer aqueles que estão aderindo ao projeto. “O cara que está na ponta, a dona Maria, o pastor, a inclusão, nós temos as pessoas que estão no chão, andando, fazendo a diferença e o deputado Neno Razuk abraçou nosso projeto. Um projeto que atende aos anseios da população sul-mato-grossense”, destacou Coringa que fez uma recepção calorosa para o parlamentar.

Durante o evento, os presentes puderam conhecer um pouco do trabalho desenvolvido por ele durante os três anos de mandato na Assembleia Legislativa. “Estamos fazendo nossa parte como agente político, estamos fazendo o que deve ser feito, para corresponder ao voto de confiança dos nossos eleitores e eleitoras”, afirmou Neno Razuk.