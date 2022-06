“Foi feita uma inspeção técnica das obras no aeroporto Francisco Matos Pereira, que vão trazer melhorias e ampliar o acesso à cidade. O aeroporto é um ponto importante para a logística e auxiliará no fomento da economia, melhorando o acesso também de turistas e empresários que precisam se deslocar até a região”, elogiou o parlamentar.

A previsão é que as obras sejam entregues já no início do ano que vem. “Estão dentro de um novo cronograma e com estimativa de conclusão no início de 2023. A informação foi dada pelo ministro da Infraestrutura durante uma conversa onde destacamos a importância de Dourados para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Reinaldo Azambuja por sua vez, lembrou o quanto a modernização da pista é importante para o desenvolvimento e integração regional. “Quando você amplia os aeródromos regionais, fortalece a economia. Assim que entregar a pista, os vôos regionais retornam com ampliação. Já tem procura de novas empresas aéreas que querem trazer vôos regionais e isso é bom porque dinamiza a economia e amplia o ir e vir das pessoas”, disse o governador.

São obras executadas pelo Exército Brasileiro, por meio de parceria firmada com o MInfra (Ministério da Infraestrutura) para melhorar a infraestrutura aeroportuária com pistas maiores e terminais mais confortáveis aos usuários.