Atendendo às solicitações dos moradores de Campo Grande, em especial dos bairros Jardim Panamá e Jardim Tijuca, o deputado estadual Neno Razuk (PL) solicitou o aumento do efetivo da polícia militar e aumento das rondas policiais nestas regiões da Capital.

A proposição foi enviada ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com cópia ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. “Fui procurado por moradores que estão preocupados com a própria segurança e dos vizinhos. Apesar do trabalho da nossa gloriosa Polícia Militar ser louvável, é importante o aumento de efetivo e sabemos que a presença de policiais nas ruas intimida a bandidagem”, destacou Neno Razuk.

O pedido foi reforçado também para a questão do policiamento escolar no horário de entrada e saída dos estudantes. “No Jardim Tijuca, por exemplo, uma professora nos contou que há constantes assaltos e os alunos estão com medo. São roubos de celulares, e precisamos ficar atentos para prevenir situações de violência”, finalizou.