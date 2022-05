O deputado Estadual Neno Razuk (PL) enviou ao governador Reinaldo Azambuja proposição solicitando a implantação da Casa do Trabalhador no município de Sete-Quedas. A indicação foi enviada com cópia ao Diretor-presidente da Fundação do Trabalho Marcos Henrique Derzi Wasilewski.

O Deputado recebeu pedido do vereador Ismael Luiz de Almeida, mais conhecido como Ismael da Taquarussu, que enviou ofício solicitando a construção para atendimento no município. “Esse Centro Integrado de Atendimento ao trabalhador é para atender a região que necessita de intermediação de mão de obra, qualificação profissional, trabalho e renda, seguro desemprego e emissão de carteira de trabalho, visando assim melhorias no município”, destacou o vereador.

Para Neno Razuk o local é de grande importância em especial nos tempos pós pandemia em que o desemprego é uma das principais preocupações dos trabalhadores. “Quando se tem qualificação as oportunidades de emprego crescem. O município precisa de pessoas qualificadas para que o mercado possa também empregar a mão de obra. O Casa do Trabalhador também é uma esperança para os jovens, muitos buscam o primeiro emprego e não conseguem devido a falta de qualificação”, pontuou.