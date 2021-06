O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a cedência ou doação de um veículo para uso da Secretaria de Meio Ambiente de Tacuru. O pedido feito por meio de indicação, reforça que a pasta não possui veículo adequado para fazer o controle e fiscalização ambiental do município.

O pedido foi feito pela secretária municipal do Meio Ambiente de Tacuru, Maria Sanches e reforçada pelo vereador Ratinho (PTB), que ressaltou a necessidade do veículo adequado para os serviços designados pela pasta, como controle, prevenção e fiscalização nas áreas preservadas do município.

Para Neno, a cedência ou doação do veículo irá auxiliar os agentes ambientais nas demandas e também priorizar o serviço da pasta. “Recebi o pedido feito pelo meu parceiro Ratinho, que atentou a necessidade do veículo devidamente adequado para as demandas de serviço em Tacuru. Sabemos a importância de cuidar e fiscalizar as ações no meio ambiente, ainda mais na região que tem áreas de conservação e aldeias indígenas”, destacou o deputado sobre as ações do município.