O Deputado Estadual Neno Razuk visando a melhoria do tráfego e proporcionar mais segurança aos usuários das vias solicitou melhorias da pavimentação de alguns trechos, em Dourados. Um dos pedidos se refere ao Distrito Industrial, onde é necessária a complementação da pavimentação asfáltica.

A outra indicação é a MS-274, no trajeto do perímetro urbano do Distrito de Macaúba, também no município. O trecho apontado está entre a Escola Firmino Vieira de Matos e o conjunto habitacional localizado na saída para Porto Vilma, totalizando quase 1.200 metros.

Foi solicitada ainda a viabilização de recursos para pavimentação asfáltica da Rua dos Caiuás, interligando a rotatória do Anel Viário, no acesso ao Hospital da Missão Caiuás. A intervenção também beneficiará os moradores da Vila Rosa, Vila Índio e Chácara dos Caiuás até o acesso à Perimetral Norte.

NIOAQUE

Neno Razuk também solicitou que sejam viabilizados recursos para atender a área da saúde do município de Nioaque, com a compra de medicamentos e material hospitalar. Por conta da pandemia do Covid-19, a Câmara local manifestou a necessidade de adquirir mais materiais para melhor atender a população.