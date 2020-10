O deputado estadual Neno Razuk apresentou diversas solicitações com vistas à melhoria da mobilidade urbana em bairros de Dourados. Uma das indicações visa o alargamento parcial da Avenida José Roberto Teixeira, no Jardim Flórida, o trecho compreende a Rua Ver. Vitório José Pederiva e o Trevo da Avenida Indaiá, totalizando quase 700 metros.

O trecho promove a ligação de vários bairros e é principal rota de acesso a Clubes (Nipônico e Indaiá), além de cemitérios (Parque Dourados e Primavera), Universidade Federal e Hospital Universitário.

Outro pedido visa a realização de obras de pavimentação nos Bairros Residencial Bonanza 1 e 2, além do Campina Verde. A indicação também aponta a necessidade de iluminação e até mesmo a abertura de ruas. Também foi solicitada parceria para complementação asfáltica do Bairro Altos do Indaiá.

Por fim, o deputado também solicitou que sejam viabilizados recursos para concluir a pavimentação asfáltica e implantação de galeria de águas pluviais no Distrito de Vila Formosa. Na região quase 50% das vias já receberam asfalto e a complementação vai contribuir para a melhoria da mobilidade e qualidade de vida dos moradores. As proposições foram apresentadas recentemente.