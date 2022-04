O Deputado Neno Razuk (PL) sopitou ao Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recursos para implantação de pavimentação asfáltica com ciclovia na MS-485, trecho que liga Amambai a Aral Moreira.

A indicação foi enviada após um pedido da vereadora Janete Córdoba, que tem recebido inúmeras solicitações de agricultores, pecuaristas e moradores de chácaras na região, onde tem dificuldades em trafegar pela estrada por falta de pavimentação.

“Solicitamos por meio de ofício que seja feita a pavimentação em cerca de 35 quilômetros de estrada de chão , abrangendo os municípios de Amambai a Aral Moreira e somos prontamente atendidos pelo deputado”, destacou Janete que visitou o gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa.

Para Neno Razuk o pedido vai receber a devida importância. “A pavimentação desse trecho da ciclovia na MS-485 é importante porque é via de acesso a Escola Lina do Amaral Cardial, sediando hoje o Centro de Pesquisa pela Fundação de Mato Grosso do Sul, que também se beneficiará com a pavimentação solicitada, trazendo um melhor acesso aos alunos que ali frequentam, vale lembrar que também beneficiará o agronegócio e os moradores da região com deslocamento destes ate a sede do município, facilitará também o transporte escolar e representará um grande avanço para o desenvolvimento socioeconômico de Amambai e Aral Moreira, alem disso fortalece o municipalismo, fortalece o agronegócio e atende as necessidades da nossa população”.

A justificativa dos moradores é que a MS-485 é bastante utilizada também para o ciclismo. “A via é utilizada diariamente por mais de trezentos ciclistas entre profissionais e amadores, sem contar muitos outros que tem a bicicleta como único transporte. É de suma importância que seja atendida a necessidade de todos”, complementou.