Neno Razuk solicita pesquisa de mapeamento de casos de autismo em MS

Ainda nas atividades do mês de abril, de conscientização sobre o autismo, o deputado estadual Neno Razuk (PL) apresentou mais uma proposição para reforçar as políticas públicas de proteção as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), familiares e tutores.

Em indicação enviada ao governador Eduardo Riedel (PSDB) e ao secretário estadual de Saúde Maurício Simôes Corrêa, Neno Razuk solicitou a realização de uma ampla pesquisa de mapeamento dos autistas em Mato Grosso do Sul.

“O principal objetivo é identificar as pessoas com TEA para que programas e ações futuras possam melhor atender essas pessoas, seus familiares e tutores. É um assunto que insistimos bastante porque é a quantidade de pessoas diagnosticadas no Brasil ainda é incerta e em Mato Grosso do Sul também”, explica o parlamentar.

Neno embasa a solicitação com dados importantes sobre o autismo. “Temos atualizações de pesquisas internacionais, uma delas, de 23 de março deste ano que é a mais recente, do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, que é uma das principais referências mundiais nos estudos, que apontam que uma em cada 36 crianças de oito anos de idade são autistas nos EUA. O dato é 22% maior do que o anterior, que era de uma em cada 44 crianças”, enumera, apontando ainda que os números apresentam mudança devido a ampliação do acesso ao diagnóstico.

Com isso, o deputado espera que a pesquisa resulte em um mapeamento para que programas e ações futuras possam melhor atender as pessoas com autismo e suas famílias. “É uma pesquisa que será aplicada tanto às pessoas que já possuem laudo médico com CID e também com as que ainda não receberam diagnósticos e comprovação de TEA. Isso será um marco da inclusão em nosso Estado. O primeiro e mais importante passo para construção de políticas públicas efetivas e vamos ser referência no assunto”, defende.