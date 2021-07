Mato Grosso do Sul avança na produção de biocombustíveis e na geração de energia limpa com o anúncio da Neomille, usina de etanol de milho que começa a ser instalada em 2022 no município de Maracaju. Na manhã desta sexta-feira (30), o governador Reinaldo Azambuja e o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) assinaram termo de acordo do Governo do Estado com a empresa, garantindo incentivos fiscais previstos no MS Empreendedor.

A Neomille é um empreendimento da CerradinhoBio, maior complexo produtor de bioenergia da América Latina, com unidades industriais em Chapadão do Céu (GO). Ao todo, será investido R$ 1 bihão na planta industrial em Maracaju. A usina vai gerar 150 empregos diretos e cerca de 500 indiretos com os serviços terceirizados. No período de obras, deverão ser gerados 2 mil empregos na construção civil.