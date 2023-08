Nesta madrugada, temperatura chegou à 12,4ºC e chuva de até 33,4mm foi registrada em MS

Com a chegada da frente fria, as chuvas já atingiram quase todo o Estado e derrubaram as temperaturas. Na região sul, a mínima chegou a 12,4ºC, em Ponta Porã, com chuva acumulada em 23,8mm apenas na sexta (18) para sábado (19), conforme mostram os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O levantamento do Inmet mostra que as chuvas ocorreram com mais intensidade no sul de MS, como já era previsto. Enquanto na região norte, próximo a Sonora (0mm), as chuvas foram mais escassas.

A maior precipitação foi registrada em Dourados, com 33,4mm, junto com queda na temperatura, que chegou à mínima de 14,3ºC nesta madrugada.

Segundo o balanço do Inmet, em Campo Grande, registrou-se 19mm de chuva e a temperatura mínima chegou a 17,5ºC.

Em Amambai, foi registrada chuva de até 18mm; em Miranda, 20,4mm; Nhumirim (no Pantanal), 19mm; Maracaju, 32,2mm. Enquanto em Três Lagoas, 2,8mm; Bataguassu, 7mm, e Corumbá, 4,4mm.

Estragos

Em alguns locais do Estado, em que a chuva foi mais intensa, foram registrados alguns estragos. A exemplo, em Amambai, o vendaval derrubou cerca de 15 árvores e destelhou casas. A Defesa Civil já está tomando as devidas providências.

Um ciclone provocado pela oscilação climática causou fortes vendavais e chuva na região sul do Estado já nesta sexta-feira (18).

Ainda na região sul do Estado, houve quedas de árvores nos municípios de Aral Moreira e Ponta Porã, situados na fronteira com o Paraguai.

Sobre isso, o secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes, disse que a defesa civil está encarregada de mensurar os impactos da chuva .

As chuvas fortes ocorrem em razão do avanço de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade.

“Em conjunto a estes sistemas, temos o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai que favorecem a formação de instabilidades no estado”, informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)

Previsão

Conforme a previsão do Cemtec, nesta sábado (19), deve ocorrer o avanço das chuvas de intensidade fraca a moderada em MS.

As temperaturas terão queda gradativa ao longo do final de semana, com valores de mínimas entre 12°C e 14°C, principalmente na região sul do Estado. Em Campo Grande terá mínima de 19°C e máxima de 24°C.

Em Dourados, 16°C pela manhã e 24ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 25ºC.

No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 14°C e máxima de 22°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 17°C e 22°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 21°C e máxima de 26°C; Aquidauana terá variação entre 21°C e 27°C.

No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 19°C e atinge os 27°C. No norte, Coxim terá 21°C cedo e alcançará os 30°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 24°C de tarde.

Balanço de chuvas de agosto em MS

Balanço das chuvas nos primeiros 15 dias de agosto em Mato Grosso do Sul mostram que elas ficaram abaixo da média histórica (0-25%) em grande parte do Estado. (Figura 1b), com chuvas acumuladas entre 0-15 mm.

O número baixo ocorreu devido a atuação de bloqueios atmosféricos que inibiram a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo seco no estado.

Por outro lado, na região extremo sul do estado, as chuvas ficaram acima da média histórica (100-125%), com valores entre 45-90 mm.

Destaca-se que apenas os municípios de Mundo Novo, Sete Quedas e Iguatemi estão dentro ou acima da média histórica, com acumulados de chuvas entre 70-110 mm.