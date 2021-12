A prefeitura de Campo Grande informou que os parques e praças municipais, administrados pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp), estão funcionando normalmente sem redução de horário, fechando apenas nas datas comemorativas de fim de ano: dia 31 de dezembro e 01 de janeiro de 2022.

Cada unidade abre os portões a partir das 5h e encerram as atividades às 21h45 de segunda a sexta-feira. Vale lembrar que as oficinas do programa Movimenta Campo Grande estão em recesso e retornarão no dia 3 de janeiro.

Confira as unidades:

Praça Esportiva Belmar Fidalgo;

Parque Tarsila do Amaral;

Parque Jacques da Luz;

Estádio Jacques da Luz (Estádio das Moreninhas);

Parque Ayrton Senna;

Parque Ecológico do Sóter;

Praça Elias Gadia;

Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão);

Centro de Formação de Atletas “Professora Rose Rocha” CEFAT;

Centro Olímpico Prof. Ruy Jorge da Cunha (Vila Nasser);

Centro Municipal de Treinamento Esportivo – CEMTE;

Orla Morena;

Praça Manoel da Cruz;

Praça José Carlos da Silva;

Praça Professor José Barbosa Rodrigues;

Praça Mata do Jacinto;

Praça dos Amigos Vaguinho e Dalila;

Parque Doutor Anísio de Barros (Lagoa Itatiaia);

Praça Pacaembu;

Praça Marcelino Rodrigues de Araújo;

Praça Paulo Coelho Machado;

Praça Dom Antônio Barbosa;

Praça Mário José Mendonça;

Praça Brasilina de Aguiar;

Praça Bonança;

Praça Juraci Pereira;

Praça Pedro de Oliveira Rosa;

Praça Jardim Carioca;

Praça Ramão de Souza Gomes;

Praça Camilo Boni;

Praça das Begônias;

Praça Esportiva Disvaldo de Souza Bezerra;

Praça Lázaro Ivanildo Grizoste Barbosa;

Praça Esportiva do Bairro Parati.