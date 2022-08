Neste fim de semana, os beneficiários dos municípios de Jardim, Três Lagoas, Aquidauana, Dourados e Corumbá, recebem atendimento médico especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante”. Os atendimentos serão em diversas áreas como: psiquiatria, neurologia, endocrinologia e reumatologista.

Segundo a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o programa de prevenção busca amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada. “Esse programa ele tem um interesse no conforto do beneficiário, para ele não precisar se transportar até grandes centros para receber atendimento de saúde em áreas diversas. Com isso, o Cassems Itinerante vai mantendo os nossos beneficiários nas suas regionais e isso é uma vitória”.

Em agosto, o Cassems Itinerante completa nove anos de atividades, e chega à marca de mais de 52 mil atendimentos em todo o Estado. Somente no primeiro semestre de 2022, já foram realizados 3.546 atendimentos em nove especialidades (psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, ginecologia, reumatologia, cardiologia, geriatria, neurologia e pediatria), em municípios como: Coxim, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.