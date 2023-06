Netafim fortalece sua rede de parceiros na Hortitec

Com um robusto projeto de ampliação de sua rede de distribuição, a empresa anunciou um plano de crescimento estratégico com foco na qualidade de atendimento aos irrigantes e no fortalecimento de parcerias. “A ampliação da nossa rede de distribuição mostra exatamente a preocupação de nossos parceiros em oferecer soluções, produtos e serviços de irrigação qualificados. Apostamos nessas parcerias para levar a tecnologia de irrigação por gotejamento mais próxima dos agricultores”, explica Elon Svicero, Diretor Comercial da Netafim.

Três parceiros que estarão na Hortitec com a Netafim compartilham sua experiência e expectativas com relação à marca e à importante feira do setor:

A InstaAgro, por meio do Marketing Digital, tem contribuído para disseminar a marca Netafim em todo o Brasil. Segundo a empresa, os produtores estão conhecendo, testando e tendo acesso aos produtos de alta qualidade em todo o território nacional. Através de diversas mídias, como vídeos, e-mail marketing, WhatsApp, Instagram e Facebook, a marca tem se fortalecido diariamente.

“O mercado está bem aquecido, sentimos um grande aumento de demanda principalmente para reposição de produtos e melhorias nos sistemas de irrigação. Como um e-commerce, está muito claro que os produtores não querem mais entrar em uma loja e ouvirem que o produto que querem não tem e serem obrigados a substituir por outros de baixa qualidade e com preços mais caros. Oferecemos um amplo portfólio, preço justo, pagamento seguro e não precisam sair de suas casas para isso”, conta Daniel Bachner, CEO da InstaAgro.

A Moto Jato é um dos distribuidores que fazem os produtos e soluções da Netafim chegarem da indústria até o produtor rural. Cintia Siqueira, Diretora Comercial do Grupo Moto Jato, conta que o mercado de irrigação passou por momentos de instabilidade nos últimos anos, com a pandemia, eleições e novo cenário político.

“No entanto, com a chegada do período de estiagem e a necessidade de investimento em irrigação, a expectativa é positiva. Os pequenos e médios produtores estão cautelosos, reparando seus sistemas existentes e com previsão de reinvestir”, afirma a empresária.

E, para trabalhar em conjunto com a indústria e abastecer os pontos de venda com produtos Netafim em todo o país, existem empresas com perfil de redistribuição, como a Kadox, que tem mais de 20 anos de experiência, agregando valor logístico, técnico e comercial para todos os tipos de revendas.

Durante a Hortitec deste ano, a Netafim estará presente em estande próprio e nos estandes destes parceiros, demonstrando a facilidade que agricultores e empresários têm para encontrar tudo o que precisam em um único local.

A Hortitec, que surgiu do ideal de um grupo de empresários, tem se consolidado como o principal evento do setor no Brasil. Em sua 28ª edição, realizada no ano passado, contou com a participação de aproximadamente 400 empresas e mais de 29.000 visitantes. A feira oferece a oportunidade de contato direto entre expositores e visitantes, fomentando negócios e promovendo a troca de conhecimentos.