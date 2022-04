BATAYPORÃ-MS (Correspondente) – Após assassinar a avó de 90 anos Joana Silva Fernandes e a cuidadora da vítima, Maria Aparecida Luiz de Siqueira Matos, 58 anos; o neto Antônio Marcos Fernandes Gonçalvess (28) se jogou na noite da última sexta-feira (1) na frente de carreta e morreu na MS-276. Segundo o relato do caminhoneiro a polícia ele seguia do Paraná para o interior de Mato Grosso do Sul. No trajeto, já em Batayporã, teria visto Antônio sair repentinamente do matagal e entrou na frente do veículo. Ele ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

A carreta tombou as margens da pista após o acidente. Antônio foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mas morreu no hospital. A Polícia Civil identificou que o homem teria assassinado a avó, Joana, momentos antes.