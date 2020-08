O neuroendoscópio foi importado da Alemanha e entregue nessa segunda-feira, 10 de agosto, pelo presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heber Xavier, ao superintendente da Gestão Médico-hospitalar, Dr. Luiz Alberto Kanamura, e ao médico chefe do serviço de neurocirurgia, Dr. Eurico Feltrin. A neurocirurgia é a terceira especialidade com o maior número de procedimentos realizados neste ano no hospital. Somente no primeiro semestre, foram 1.761 procedimentos neurocirúrgicos, uma média de quase trezentos por mês.

O novo equipamento, que possui um sistema mecânico do braço de fixação, permitirá um posicionamento mais preciso para acesso transcraniano e endonasal, minimamente invasivo, transmitindo imagens em alta definição (HD) para a equipe médica. Um recurso tecnológico utilizado principalmente em acessos ventriculares e na base do crânio, para auxiliar no tratamento de diversos tumores, hidrocefalia, entre outras doenças degenerativas e tumorais da coluna cervical alta.

“Estamos recebendo um moderno equipamento que, além de proporcionar uma visão de grande amplitude dos órgãos e tecidos, também levará a uma importante redução do tempo de cirurgia e consequente diminuição do tempo de convalescência dos pacientes”, informou o neurocirurgião. Feltrin explicou ainda que esse tipo de endoscópio permite a visualização de regiões com difícil acesso pelo microscópio, o que resulta em um tratamento mais eficiente.

O superintendente da Gestão Médico-hospitalar destacou a importância da redução de tempo para os procedimentos da alta complexidade. “Minutos são fundamentais para salvar vidas de pacientes extremamente graves. E, quando dispomos desse tipo de tecnologia no nosso dia-a-dia, reduzindo o tempo dos procedimentos, significa que mais vidas estaremos salvando”, complementou Kanamura.

O presidente da Santa Casa, Héber Xavier, fez questão de lembrar que o novo aparelho estará disponível para atender aos pacientes do SUS e aos da linha privada. “Nós conseguimos adquirir esse aparelho com recursos próprios. Já fizemos o primeiro pagamento e, assim, aos poucos, vamos reestruturando nossas equipes com o que há de mais moderno no mercado, com o melhor custo-benefício para atender cada vez melhor nossos pacientes”, concluiu Xavier, acompanhado do diretor de finanças adjunto, José de Oliveira Souza.

Agora, os técnicos da Engenharia Clínica do hospital, em conjunto com a empresa fornecedora do neuroendoscópio, proporcionarão treinamento para os profissionais que vão lidar com o equipamento tanto durante os procedimentos cirúrgicos, quanto no armazenamento e esterilização do aparelho e acessórios.