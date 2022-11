“Neymar” é praticamente um sinônimo de futebol alegre, dribles bonitos, jogadas fantásticas e golaços. Às vezes, também lembram brincadeiras, nem sempre compreendidas pelos adversários, árbitros torcida e crítica. Mas ele sempre foi referência para os jovens – um deles comprova isso bem de perto.

“O Neymar é um ídolo nosso. Eu quando eu era moleque cortava moicano para ser igual a ele, andava com a camisa do Santos com o número dele nas costas”, conta Richarlison, centroavante da Seleção Brasileira.

Mas estar no centro das atenções desde antes de completar 18 anos não traz só coisas boas. Polêmicas leves, como a fama de “Cai-Cai”, ou sérias, como os processos judiciais aos quais responde, sempre estiveram presentes na carreira do atacante. Apesar disso, Neymar chega para a Copa do Mundo deixando a pecha de “Menino Ney” definitivamente para trás.

Não há tanta diferença: o “Adulto Ney” continua desempenhando o seu papel dentro de campo com alegria, bom humor e principalmente, muita habilidade. No entanto, aos 30 anos, ele assume a responsabilidade de ser o maior nome do elenco brasileiro dentre os 26 atletas convocados por Tite. E inclusive utiliza a experiência para motivar os mais jovens.

“Gostaria que vocês tivessem uma câmera totalmente escondida para ver como ele age no nosso dia a dia, e como dá confiança aos garotos e os encoraja eles. Tem um lance, não sei se o Raphinha, o Antony ou o Rodrygo, que foi dar uma caneta em direção ao gol, e alguém atrás falou: “toca logo”. Aí ele olhou e disse: “Deixa ele ir para dentro”, porque a gente está no processo criativo, incentiva e encoraja o moleque para ir para dentro. Se ele errar eu vou estar ajudando”, relata Tite, treinador do Brasil.

Richarlison concorda com o técnico da Seleção.

“Ele tem aquele momento que ele é assim de resenha, ele tem aquele momento assim que é mais na dele, mas é um cara muito responsável na Seleção, é um cara líder também no grupo”.

Todos sabemos que Neymar é craque. O que nós queremos, e ele também, é distância das polêmicas e foco no que acontece dentro das quatro linhas, feliz em ver a bola dentro da rede. Quando isso acontece, é difícil parar o nosso camisa 10.