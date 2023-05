Neymar viaja para Barcelona e comemora título com ex-companheiros

Em recuperação de lesão, Neymar desembarcou em Barcelona na tarde do último domingo (14), para comemorar o título espanhol com os seus ex-companheiros de equipe. A festa aconteceu na boate Carpe Diem e o jogador aproveitou a folga concedida pelo PSG, após vitória da equipe francesa no sábado (13), por 5 a 0, diante do Ajaccio.

O clube catalão confirmou o título da La Liga após vencer o Espanyol, fora de casa, por 4 a 2. A equipe alcançou os 85 pontos, com quatorze de diferença para o rival e segundo colocado Real Madrid.

O camisa 10 está fora dos gramados desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito, o mesmo que o tirou de alguns jogos da Copa do Mundo, na 24ª rodada do Campeonato Francês. O ocorrido deixou o brasileiro fora do restante da temporada.

Neymar passou por cirurgia na segunda semana do mês de março e retirou a bota imobilizadora no fim do mês de abril, para seguir com a recuperação.