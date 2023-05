NFL anuncia jogos para a temporada de 2023, incluindo cinco na Europa

A NFL anunciou quatro jogos selecionados para a temporada de 2023 na quarta-feira, incluindo a primeira partida da “Black Friday” entre o Miami Dolphins e o New York Jets. Esse jogo, que acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, no dia 24 de novembro, verá o quatro vezes MVP Aaron Rodgers, recentemente negociado com os Jets, enfrentar o quarterback e estrela dos Dolphins, Tua Tagovailoa.

Em uma repetição do jogo do campeonato NFC da última temporada, o San Francisco 49ers enfrentará o Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field, em 3 de dezembro na Filadélfia, enquanto os Eagles também enfrentarão o New York Giants, na Filadélfia, no dia de Natal.

Também haverá uma revanche do jogo do Campeonato AFC da última temporada entre os atuais campeões do Super Bowl, o Kansas City Chiefs e o Cincinnati Bengals, em Kansas City, na véspera de Ano Novo, colocando Joe Burrow e Patrick Mahomes – talvez os dois melhores zagueiros da liga no momento – um contra o outro.

A programação completa para a temporada de 2023 será anunciada nesta quinta-feira (11).

A NFL também anunciou cinco jogos internacionais: dois em Frankfurt, na Alemanha – a primeira vez que a cidade sediará um jogo da NFL – dois no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e um no Wembley Stadium.

A liga realizou seu primeiro jogo na Alemanha no ano passado, quando o Tampa Bay Buccaneers e o Seattle Seahawks se enfrentaram na Allianz Arena de Munique.

Abaixo está uma lista completa dos jogos internacionais da NFL para a temporada de 2023:

Atlanta Falcons x Jacksonville Jaguars – 1º de outubro no Estádio de Wembley

Jacksonville Jaguars x Buffalo Bills – 8 de outubro no Tottenham Hotspur Stadium

Baltimore Ravens x Tennessee Titans – 15 de outubro no Tottenham Hotspur Stadium

Miami Dolphins x Kansas City Chiefs – 5 de novembro em Frankfurt Estádio Indianapolis

Colts x New England Patriots – 12 de novembro no Estádio de Frankfurt