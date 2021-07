MIRANDA – MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 2,5 Kg de pasta base de cocaína, na madrugada desta segunda-feira (5), em Miranda (MS). A droga estava com um nigeriano, em um ônibus de viagem. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 602 da BR-262, quando abordaram um ônibus de viagem, de itinerário Corumbá (MS) – Campo Grande (MS). Um dos passageiros, um homem, de nacionalidade nigeriana, não falava português e demonstrava nervosismo durante a abordagem. Em vistoria, a equipe encontrou a droga escondida dentro da mochila que o suspeito transportava. O passageiro disse que entregaria a cocaína em São Paulo (SP). Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Miranda (MS), junto com o ilícito.