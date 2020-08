Se em época de quarentena o pijama virou a nova calça jeans, nada mais natural que alguém inventasse um ‘sapato’ para compor o new look mais hypado do planeta. Depois das Havaianas lançarem as meias com dedo para serem usadas com chinelos, a Nike anunciou que está lançando uma espécie de tênis da quarentena, que segundo a marca, promete o “fazer ‘nada’ mais confortável”. E se você achava nesses momentos era só calçar um Crocs, a Nike foi mais além.

Batizado de Nike Offline, o novo tênis da marca é apresentado como um “Anti-Sneaker”. Com um design pensado para trazer conforto mesmo que o indivíduo não esteja realizando atividade nenhuma, fácil de colocar e de tirar, o tênis tem uma função muito mais legal que os amortecedores para corrida: ele ajuda a relaxar através de palmilhas que pressionam determinados pontos dos pés.

O modelo, disponível nas versões preto e branco, apresenta duas entressolas sensoriais intercambiáveis que você pode trocar de acordo com seu humor ou nível de estresse. A primeira oferece um tipo de massagem para aliviar a tensão, enquanto a outra é uma opção diária com um “padrão de protuberância de maior volume” para uso prolongado.

Segundo a empresa o calçado foi criado pensando nos “benefícios para a saúde mental de tirar um tempo do dia para se desconectar”. Podendo ser usado facilmente dentro e fora de casa, o novo modelo faz parte da linha Nike Sportswear. O preço do produto ainda não foi informado.