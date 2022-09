Faltando uma semana para as eleições, o candidato a deputado estadual pelo Podemos, o empresário Ninho está a todo vapor percorrendo o interior do estado e os bairros de Campo Grande, escutando as principais reivindicações da população para pautar o seu trabalho em favor dos sul-mato-grossenses.

Um dos seus compromissos que vêm norteando as metas de sua campanha é justamente lutar por ações que fortaleçam a oferta de empregos, principalmente aos jovens. Por isso, o empresário defende a implantação de programas que garantam o encaminhamento ao mercado de trabalho para comunidades carentes por meio de parcerias público-privadas. “A ideia é promover capacitações técnicas com essa população para que esteja mais bem preparada”, explica Ninho

Trajetória – Em sua caminhada, mesmo antes de colocar o seu nome na disputa por uma das 24 cadeiras de deputado estadual, Ninho já vinha realizando trabalhos sociais com visitas aos bairros carentes e favelas localizadas em Mato Grosso do Sul. Conhecido no setor artístico-cultural por projetar diversos artistas de renome nacional como Patrícia & Adriana, Jads & Jadson, Munhoz & Marino, João Carreiro, Thiago & Miguel, entre outros, Ninho foi um dos empresários do setor em Mato Grosso do Sul, a encabeçar as realizações das primeiras lives com artistas para a arrecadação de doações aos necessitados em meio à crise instaurada pela pandemia da Covid-19. Foram mais de 400 toneladas de alimentos arrecadados em lives durante o período crítico da doença. “Foram milhares de famílias sem uma única fonte de renda. Músicos, seguranças, ambulantes, muita gente que não tinha nem o que comer, e aí eu vi que isso não estava certo, que precisávamos agir”, lembra Ninho que até hoje recebe mensagens de agradecimento.

Cultura – Ninho conhece o cenário cultural de Mato Grosso do Sul e possui vasta experiência nesse universo. Aliada à cultura, umas das principais bandeiras defendida pelo candidato a deputado estadual, o empresário quer promover ações e políticas de incentivo há vários setores: educação, esporte, saúde, infraestrutura e programas sociais.

O apoio materializado em algumas ações organizadas pelo empresário durante a crise do Covid-19 que ajudou várias famílias carentes do Estado, foi a oportunidade que Ninho teve de vivenciar e acompanhar de perto as famílias carentes. Para fortalecer esse compromisso e buscar mais parcerias que garantam mais empregos e melhor qualidade de vida para a população, principalmente as futuras gerações, Ninho assumiu o papel de representar a classe que envolve todos os profissionais ligados à realização de shows, festivais, feiras e eventos de forma geral, lutando para que o segmento não seja esquecido.

De acordo com ele, o setor responsável por fomentar o comércio, rede hoteleira e de bares e restaurantes, além, claro, de alimentar a cultura das cidades por onde passa deve ser visto e entendido como essencial para a cultura e a economia do MS.

“A cultura, geralmente, é a área mais afetada nos orçamentos, já que os recursos destinados são baixos e não chegam à maioria dos artistas, sejam eles cantores, atores, artesãos, documentaristas, produtores, enfim, uma gama que geralmente sobrevive de projetos. Precisamos criar mecanismos e ações que integrem essas áreas para a geração de empregos, movimentação da economia, circulação de renda para famílias sul-mato-grossenses. Só assim é possível lutar por mais iniciativas de recursos para que essa engrenagem comece a se movimentar”, finalizou Ninho afirmando que foi por isso que aceitou o desafio de se candidatar a deputado estadual.