NIOAQUE: 13ª Conferência da Assistência Social promove encontro com autoridades e entrega de Fiat Toro 0km

Nioaque, 12 de junho de 2023 – Aconteceu na última quarta-feira a 13ª Conferência da Assistência Social, um importante evento realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Nioaque. A conferência contou com a presença do prefeito Valdir Júnior, da Secretária de Assistência Social, Larissa Martelosso, além de outras autoridades do município.

O principal objetivo da conferência foi discutir políticas e ações tratadas para o fortalecimento da assistência social no município. Durante o evento, foram abordados temas como a garantia dos direitos sociais, a inclusão social e o combate à desigualdade, buscando promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Nioaque.

Um dos momentos marcantes da conferência foi a entrega de um veículo Fiat Toro 0km à Secretaria de Assistência Social, que beneficiará diretamente a população ao facilitar o deslocamento e o atendimento às demandas sociais. A aquisição do veículo representa um investimento significativo por parte da administração municipal, visando otimizar os serviços prestados à comunidade.

O prefeito Valdir Júnior garantiu a importância do evento e da aquisição do veículo, destacando o compromisso da gestão em fortalecer a assistência social e garantir o acesso aos direitos fundamentais da população. Ele enfatizou a importância da parceria entre os órgãos municipais e a sociedade civil para a construção de uma cidade mais justa e igualitária.