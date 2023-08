A campanha do agasalho realizada pela Secretaria de Assistência Social tem sido um sucesso! Com a entrega de roupas e cobertores, muitas pessoas estão sendo beneficiadas. É gratificante saber que as entregas já foram feitas nas aldeias, assentamentos e comunidades quilombolas, levando calor e cuidado para quem mais precisa. Hoje (14) está sendo feita a entrega de agasalhos e cobertores no CRAS para os moradores da área central e dos bairros.