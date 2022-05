A grandiosa festa de Santa Rita de Cássia 2022 foi sucesso de público e organização, a programação ocorreu dos dias 20 a 22 e a programação religiosa está sendo feita desde o dia 13 deste mês.

A programação completa ficou por dois anos sem ser realizada, por conta da pandemia da Covid. Ano passado, foi feita apenas a vende de espetinhos, pastéis e demais alimentos no modelo “drive-thru‘, em 2022, graças a volta a normalidade a festa pode ser feita com força total.

No sábado a festa teve presença do Presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa e o Deputado Federal Beto Pereira, que vieram prestigiar a convite do Prefeito Valdir Júnior.

E neste ano a festa contou com show nacional, da dupla Maria Cecília & Rodolfo, e também de atrações pratas-da-casa, se apresentando no palco principal na sexta-feira (21), e domingo (22).

Além dos shows, as tradicionais “barraquinhas”, quermesse, leilões, show de prêmios contaram com grande presença de público. Ontem (22), Dia de Santa Rita de Cássia, a procissão percorreu as principais vias do município com inúmeros devotos.

Toda a grande estrutura do evento foi viabilizada graças a Prefeitura de Nioaque, Fundação de Cultura e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Prefeito Valdir Júnior agradece a parceria com toda a comissão organizadora do evento e enfatiza que desde que está a frente do poder executivo municipal sempre fez questão de apoiar este evento muito importante para Nioaque.