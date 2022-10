A Prefeitura de Nioaque através da empresa responsável, iniciou nesta terça-feira (25) a implantação da camada superior da pavimentação asfáltica, melhorando a vida dos moradores e garantindo a trafegabilidade do bairro São Miguel.

As obras de infraestrutura avançam em todas as áreas de Nioaque. Desta vez os contemplados com asfalto em frente de suas casas, são os moradores do bairro São Miguel, que estão muito contentes com esse novo investimento na localidade.

Segundo a Secretaria de Obras, o objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade e oferecer mais conforto e segurança aos motoristas e pedestres que transitam, principalmente no Posto de Saúde e Creche.

Com o asfalto e drenagem de águas pluviais, a diferença será sentida com diminuição da poeira, barro nos dias chuvosos e valorização dos imóveis.