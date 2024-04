NIOAQUE: Novas médicas reforçam equipe de saúde

Nioaque recebe reforço médico com a chegada de duas novas profissionais ao Programa Mais Médicos, impulsionando os serviços de saúde locais. As novas médicas se concentrarão em atender as necessidades dos ESFs (Estratégia Saúde da Família) Urbanos I e II, reforçando o compromisso da cidade com o acesso à saúde de qualidade para todos os seus cidadãos.

Sua integração à equipe fortalecerá os serviços de saúde, oferecendo cuidados preventivos, diagnósticos precisos e acompanhamento adequado aos pacientes. Essa iniciativa destaca a importância do trabalho em equipe na promoção da saúde e na construção de uma comunidade mais resiliente e saudável.