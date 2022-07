A Prefeitura de Nioaque através da Secretaria de Cultura, vai organizar o “1° Arraiá de Nioaque”, que será realizado no dia 18 de julho, data que marca os 132 anos de Emancipação Político Administrativo de Nioaque.

A programação inclui barracas de comidas típicas, apresentações culturais, show de artistas locais e regionais. Quem quiser participar dos dois grupos de quadrilha que se apresentarão, já pode se cadastrar. Às inscrições podem ser feitas até terça-feira dia 12 de julho, podendo participar maiores de 18 anos, os interessados deverão se cadastrar via https://wa.me/5567999427606

Conforme informações divulgadas, o evento será realizado no Estádio Municipal Mauro Resstel, com início às 17 horas. A programação tem mais uma vez o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Cultura, com realização da Prefeitura de Nioaque.

A prefeitura já confirmou um dos importantes nomes da música sertaneja do País, sendo destaque da novela Pantanal, da Rede Globo de Televisão, Almir Sater, será a principal atração da festa.

Acompanhado de sua viola de dez cordas, mais conhecida como viola caipira, Almir apresenta os grandes clássicos de sua carreira, às canções Tocando em Frente, Chalana, Moreninha Linda, Trem do Pantanal e projetos mais atuais, prometem atrair o público de toda região.

“É importante promovermos momentos de reencontro das pessoas, acabamos de passar momentos difíceis com essa pandemia, e agora que temos essa oportunidade devemos aproveitar ao máximo”. Destaca Valdir Júnior, que é Presidente da Assomasul (Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul) e Prefeito de Nioaque.